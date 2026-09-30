7 Hobi yang Cocok untuk Introver agar Tetap Bahagia saat Pensiun

JAKARTA - Bagi kamu seorang introver mungkin terlintas di pikiran bahwa masa pensiun jadi membosankan. Tenang, masa pensiun bukan berarti seseorang harus mengisi hari dengan berbagai aktivitas atau sering berkumpul dengan banyak orang.

Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan tanpa harus berada di tengah keramaian. Mulai dari membaca, berkebun, hingga bermain bersama hewan peliharaan, sejumlah hobi berikut dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang sekaligus menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif.

Hobi yang Cocok untuk Para Introver

Dilansir dari YourTango, berikut beberapa hobi yang cocok bagi para introver saat memasuki masa pensiun.

1. Membaca buku

Membaca menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan dengan nyaman seorang diri. Masa pensiun pun dapat menjadi kesempatan untuk menyelesaikan buku-buku yang sebelumnya belum sempat dibaca.

Selain menghibur, membaca juga membuat pikiran tetap aktif. Seseorang bisa memilih novel, biografi, buku sejarah, atau bacaan lain sesuai minat.

2. Bermain dengan hewan kesayangan

Ilustrasi bermain dengan hewan kesayangan. (Foto: dok Magnific/stefamerpik)

Bagi kamu yang punya hewan peliharaan, bermain dengannya bisa menjadi aktivitas sederhana untuk mengisi hari. Bermain dengan hewan peliharaan bisa dilakukan di sekitar rumah dengan mengajaknya berjalan-jalan, sehingga tak harus melibatkan banyak interaksi sosial.

3. Menghabiskan waktu bersama cucu