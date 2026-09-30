JAKARTA - Bagi kamu seorang introver mungkin terlintas di pikiran bahwa masa pensiun jadi membosankan. Tenang, masa pensiun bukan berarti seseorang harus mengisi hari dengan berbagai aktivitas atau sering berkumpul dengan banyak orang.
Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan tanpa harus berada di tengah keramaian. Mulai dari membaca, berkebun, hingga bermain bersama hewan peliharaan, sejumlah hobi berikut dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang sekaligus menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif.
Dilansir dari YourTango, berikut beberapa hobi yang cocok bagi para introver saat memasuki masa pensiun.
Membaca menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan dengan nyaman seorang diri. Masa pensiun pun dapat menjadi kesempatan untuk menyelesaikan buku-buku yang sebelumnya belum sempat dibaca.
Selain menghibur, membaca juga membuat pikiran tetap aktif. Seseorang bisa memilih novel, biografi, buku sejarah, atau bacaan lain sesuai minat.
Bagi kamu yang punya hewan peliharaan, bermain dengannya bisa menjadi aktivitas sederhana untuk mengisi hari. Bermain dengan hewan peliharaan bisa dilakukan di sekitar rumah dengan mengajaknya berjalan-jalan, sehingga tak harus melibatkan banyak interaksi sosial.