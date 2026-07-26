Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Apakah Hobi Olahraga Ayah Bisa Turun ke Anak?

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |20:06 WIB
Apakah Hobi Olahraga Ayah Bisa Turun ke Anak?
Apakah Hobi Olahraga Ayah Bisa Turun ke Anak? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebiasaan olahraga yang dilakukan calon ayah tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran tubuhnya sendiri, tetapi juga diduga dapat memengaruhi kondisi biologis yang diwariskan kepada anak. Sejumlah penelitian menunjukkan aktivitas fisik sebelum pembuahan berpotensi berkaitan dengan perubahan pada sperma yang dapat memengaruhi kesehatan metabolik dan perkembangan otak keturunan.

Hal itu diungkapkan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

“Calon ayah yang rajin berolahraga bisa berpengaruh ke DNA anak. Selama ini kita berpikir DNA anak hanya merupakan warisan gen dari orang tua yang tidak bisa diubah,” ungkap dr. Adam.

Hasil Penelitian

Ia menjelaskan, temuan tersebut mengacu pada penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa sperma berpotensi mengalami perubahan menjadi lebih baik apabila calon ayah rutin berolahraga.

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan tikus sebagai objek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa tikus jantan yang rutin berolahraga memiliki keturunan dengan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin yang lebih baik. Menurut dr. Adam, perubahan genetik serupa juga ditemukan pada manusia.

“Penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa sperma ternyata bisa dimodifikasi menjadi lebih baik bila seorang calon ayah melakukan olahraga rutin,” jelasnya.

Selain itu, olahraga yang dilakukan calon ayah maupun ibu sebelum proses pembuahan juga dikaitkan dengan perubahan DNA pada anak. Perubahan tersebut mengarah pada kondisi metabolik yang lebih baik serta kemampuan otak yang lebih optimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hobi DNA Olahraga Parenting
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/629/3231901/pola_asuh_voc-VhMF_large.jpg
Psikolog Ungkap Bahaya Labeling pada Anak, Disebut Nakal hingga Pemalas Bisa Terbawa hingga Dewasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/629/3231884/pola_asuh_voc-hijl_large.jpg
Hari Anak Nasional 2026, Pola Asuh VOC pada Anak Benarkah Membentuk Mental Baja? Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/629/3231683/desta_dan_miskha-qewG_large.jpg
Potret Gemas Desta dan Miskha, Interogasi Lucu sang Putri Jadi Bukti Chemistry Hangat Ayah dengan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/629/3229774/sekolah-js4Q_large.jpg
Orangtua Murid Rela Cuti demi Antar Anak Hari Pertama Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/629/3222762/ruben_onsu-5ibT_large.jpg
Pesan Haru Ruben Onsu untuk sang Anak yang Berulang Tahun: Ayah Masih Simpan Semua Foto Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/612/3221587/bilal_indrajaya-t5TU_large.jpg
Parenting Unik ala Bilal Indrajaya: Rutin Dengarkan Lagu The Beatles ke Anak Sejak Lahir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement