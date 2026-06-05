Pesan Haru Ruben Onsu untuk sang Anak yang Berulang Tahun: Ayah Masih Simpan Semua Foto Kita

PESAN haru ditulis presenter kondang, Ruben Onsu, untuk sang anak yang tengah berulang tahun. Melalui unggahan Instagram Stories-nya, ia membagikan potret kenangan di momen ulang tahun anak, Thalia dan Thania Putri Onsu, pada Jumat (5/6/2026).

Pesan ini makin terasa haru karena Ruben Onsu sendiri kini diketahui tengah sulit bertemu dengan putrinya. Sejak bercerai, dua putrinya, yakni Thalia dan Thania, kini tinggal bersama Sarwendah.

1. Pesan Menyentuh

Ruben Onsu mengungkapkan betapa berartinya sosok kedua putrinya dalam hidup. Bahkan, Ruben mengaku masih menyimpan rapi memori perjalanan tumbuh kembang sang putri, mulai dari aktivitas harian hingga momen-momen kecil sebelum istirahat.

"Happy Birthday @thaliaputrionsu, Ayah masih simpan semua foto-foto kita," tulis Ruben Onsu, dikutip dari akun Instagram @ruben_onsu, Jumat (5/6/2026).

Unggahan ini memperlihatkan sisi melankolis Ruben sebagai seorang ayah. Dia diketahui sangat dekat dengan anak-anaknya.

"Dari kebiasaan ayah anter kalian sampai kita mau tidur," lanjut Ruben.