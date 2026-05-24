Riset: Membesarkan Anak Perempuan Lebih Menantang dan Bikin Stres

JAKARTA - Mengasuh anak selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi orang tua, bergantung dari jenis kelaminnya. Namun, sebuah penelitian menyebutkan bahwa ibu yang membesarkan anak perempuan cenderung mengalami tingkat stres lebih tinggi dibandingkan ibu yang mengasuh anak laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh University of California, Berkeley menemukan adanya perbedaan kadar kortisol, yaitu hormon utama yang berkaitan dengan stres, pada para ibu. Dalam studi tersebut, ibu yang memiliki anak perempuan tercatat memiliki kadar kortisol lebih tinggi.

Peneliti menilai kondisi ini bukan berarti anak perempuan lebih sulit diasuh. Tingginya stres lebih berkaitan dengan kedalaman hubungan emosional yang terbentuk antara ibu dan anak perempuan.

“Temuan ini menunjukkan bahwa anak perempuan sering kali memicu interaksi emosional yang lebih intens, bukan karena mereka lebih sulit diasuh, tetapi karena hubungan ibu dan anak perempuan bekerja dengan cara yang berbeda,” tulis laporan yang dikutip dari Inside History.

Meski demikian, penelitian tersebut tidak menyimpulkan bahwa membesarkan anak perempuan lebih berat secara mutlak. Faktor stres dalam pengasuhan juga dipengaruhi pola komunikasi, kedekatan emosional, serta dinamika hubungan dalam keluarga.

Pola Asuh Jadi Penentu