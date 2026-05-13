Mengenal Outdoor Parenting, Apa Manfaatnya untuk si Kecil?

JAKARTA – Outdoor parenting atau pengasuhan di luar ruangan kini sedang marak dilakukan oleh para orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak. Outdoor parenting sendiri merupakan cara mendidik anak dengan aktivitas fisik dan pengenalan di luar ruangan atau alam terbuka.

Tujuannya untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai sarana belajar langsung, yang menstimulasi aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, serta kreativitas anak. Dengan begitu, anak memiliki kecerdasan emosional, mampu memecahkan masalah, serta mempunyai kekuatan fisik yang baik.

Manfaat Perkembangan Emosional Anak Bermain di Luar Ruangan

Anak yang bermain di luar ruangan atau outdoor memberikan manfaat kuat secara emosional. Dikutip dari blog pribadi penulis Meghan J. Ward, aktivitas di luar ruangan juga berfokus pada menumbuhkan kecintaan terhadap alam terbuka, mendorong kemandirian melalui eksplorasi, serta mempererat ikatan orang tua dan anak sambil mengurangi stres melalui kegiatan berbasis alam yang dilakukan secara rutin.

Berikut beberapa manfaat perkembangan emosional anak:

1. Tumbuh Menjadi Anak Mandiri

Penelitian menunjukkan bahwa bermain di luar ruangan membangun rasa kemandirian pada anak. Meski saat bermain orang tua tetap berada di dekatnya, namun hal ini bisa memberi kebebasan pada anak yang jarang dialaminya di lingkungan lain. Perasaan bebas memungkinkan anak mampu menjadi dirinya sendiri dengan menciptakan kreativitas baru bersama teman, mencoba hal baru, dan mempelajari batasan serta kemampuannya.

2. Belajar Mengenali Diri

Penting untuk setiap anak mengenal dirinya sendiri, termasuk pembelajaran mengatasi tekanan di kehidupan sehari-hari. Selama bermain di luar ruangan yang bebas, si Kecil juga mampu belajar mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru yang akan memunculkan berbagai emosi, salah satunya respons terhadap kegagalan dan kesuksesan.

3. Menguji Ketahanan

Anak-anak biasanya menyukai dan senang berada di lingkungan yang nyaman dan kepuasan instan. Namun, dengan menghabiskan waktu di alam yang tidak dapat diprediksi, ini dapat membantu anak belajar menghadapi kesulitan emosional dan fisik sehingga lebih mampu mengatasi ketakutan dan stres.

(Agustina Wulandari )

