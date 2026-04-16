Stunting Ternyata Tak Hanya Bikin Pendek, tapi Bisa Ganggu Kemampuan Otak

Stunting Ternyata Tak Hanya Bikin Pendek, tapi Bisa Ganggu Kemampuan Otak (Foto: Freepik)

JAKARTA - Masih banyak orang tua menganggap stunting hanya soal tinggi badan anak yang lebih pendek dari teman sebayanya. Padahal, dampaknya jauh lebih serius karena bisa memengaruhi kecerdasan anak.

Menurut Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center, Nila Djuwita Moeloek, saat ini 1 dari 5 anak Indonesia masih mengalami stunting. Angka ini menunjukkan bahwa masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Tanah Air.

Dalam studi yang dilakukan Indonesia Health Development Center, anak dengan stunting memiliki risiko daya tangkap dan kemampuan belajar yang lima kali lebih rendah. Hal ini juga berkaitan dengan working memory atau kemampuan otak untuk menyerap dan mengolah informasi.

“Dengan stunting, kemampuan akademik atau perkembangan otaknya bisa lima kali lebih rendah,” ungkap Prof. Nila.

Selain stunting, banyak anak Indonesia juga mengalami anemia akibat kekurangan zat besi. Padahal, anemia bisa membuat anak mudah lelah, sulit fokus, hingga menurunkan kemampuan berpikir.

“Kalau anak sudah stunting, kurang gizi, lalu anemia, bagaimana dia mau menangkap pelajaran?” jelasnya.

Penyebabnya pun ternyata berasal dari hal sederhana yang dilakukan sehari-hari, seperti asupan makanan. Banyak anak masih kekurangan protein, kalori, dan nutrisi penting lainnya.