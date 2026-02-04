Masalah TBC hingga Stunting Bisa Diatasi dengan Penyediaan Rumah Layak

JAKARTA - Penyediaan rumah layak hini ini bisa juga mengentaskan kasus Tuberkulosis (TBC) hingga stunting di Indonesia. Kasus TBC di Indonesia tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus dan 100 ribu lebih kematian per tahun, menjadikan penyakit ini darurat kesehatan nasional. Penularan masih tinggi karena kurang dari 60-70% kasus terdeteksi. Pemerintah menargetkan eliminasi TBC 2030 melalui penguatan deteksi dini, pengobatan gratis, dan pencegahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan Indonesia adalah negara kedua di dunia yang mencatatkan jumlah hunian terbesar yang tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar (mandi, cuci, kakus/MCK). Selain itu, masih banyak rumah di Indonesia yang tidak memiliki atap, dinding, dan lantai yang layak.

Nixon melanjutkan, secara total ada lebih dari 20 juta keluarga Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dengan menjalankan tugas dari Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), BTN berupaya membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni.

"Akan ada banyak masalah yang bisa selesai dari rumah layak mulai dari TBC, stunting, dan kami berharap ke depannya ada sinergi dengan Putri Indonesia yang juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Nixon, Rabu (4/2/2025).