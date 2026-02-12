Cerita Shanju Eks JKT 48 Sering Parno saat Jadi Orangtua

JAKARTA - Menjadi orang tua ternyata bukan hanya soal menyaksikan tumbuh kembang anak, tetapi juga belajar mengelola rasa khawatir. Hal ini juga dirasakan Shania Junianatha (Shanju), eks member JKT 48 yang kini menjadi full-time mom.

Shanju membagikan pengalamannya mendampingi tumbuh kembang sang putra, Jayden. Menurut Shanju, melihat anak melewati setiap fase perkembangan selalu membuat perasaannya campur aduk antara bahagia dan mellow.

“Happy, tapi juga mellow. Karena kan tahapannya jelas, dari bisa tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, sampai akhirnya jalan. Rasanya senang, tapi juga terharu,” ungkapnya.

Shanju mengakui dirinya bukan tipe orang tua yang santai. Ia menyebut dirinya cukup parno dan banyak khawatir dalam mengawasi aktivitas anaknya.

Apalagi karena anaknya adalah anak laki-laki dan memiliki gen aktif seorang atlet dari ayahnya, Jonathan Christie.