Keinginan Bocah 6 Tahun Asal Indonesia yang Tertabrak di Singapura, Belum Sempat Terwujud

JAKARTA - Kepergian Sheyna, bocah enam tahun asal Indonesia yang menjadi korban kecelakaan di Singapura, menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Namun di balik tragedi tersebut, ada satu keinginan sederhana yang kini justru menjadi kenangan paling mengiris hati.

Sang tante, Rara, mengungkap bahwa sebelum keberangkatan Sheyna ke Singapura, bocah kecil itu sempat menyampaikan keinginannya untuk menginap di rumahnya. Permintaan itu bukan hal baru, karena selama ini Sheyna memang kerap menghabiskan waktu dan menginap bersama sang tante.

“Terakhir ketemu sebelum mereka pergi, Sheyna bilang ingin menginap dengan saya. Karena dia memang suka menginap di rumah saya,” ujar Rara, saat dihubungi Okezone.com, Senin (9/2/2026).

Keinginan sederhana itu kini tak pernah terwujud. Rara tak menyangka, pertemuan sebelum keberangkatan ke Singapura menjadi momen terakhir kebersamaan mereka.