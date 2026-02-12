JAKARTA – Saat Imlek, angpao atau amplop merah berisi uang menjadi simbol berbagi rezeki dan doa baik. Biasanya, angpao diberikan oleh orang yang sudah menikah atau orang tua kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lebih muda. Uang yang dimasukkan umumnya uang baru sebagai simbol awal yang bersih dan penuh harapan.
Lalu, berapa anggaran yang perlu disiapkan? Besarnya angpao biasanya disesuaikan dengan usia penerima, kedekatan hubungan, dan kemampuan finansial pemberi.
1. Berdasarkan Usia
Berikut kisaran umum yang bisa dijadikan panduan:
Di atas 30 tahun dan belum menikah: Sesuai kemampuan, karena umumnya sudah mandiri secara finansial.
2. Berdasarkan Hubungan Keluarga
Anak kandung: Tidak ada batasan khusus, sesuaikan dengan kemampuan dan ajarkan cara mengelola uang dengan baik.