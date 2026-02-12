Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berapa Kisaran Anggaran Angpao saat Imlek 2026?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |13:44 WIB
Berapa Kisaran Anggaran Angpao saat Imlek 2026?
Berapa Kisaran Anggaran Angpao saat Imlek 2026? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Saat Imlek, angpao atau amplop merah berisi uang menjadi simbol berbagi rezeki dan doa baik. Biasanya, angpao diberikan oleh orang yang sudah menikah atau orang tua kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lebih muda. Uang yang dimasukkan umumnya uang baru sebagai simbol awal yang bersih dan penuh harapan.

Lalu, berapa anggaran yang perlu disiapkan? Besarnya angpao biasanya disesuaikan dengan usia penerima, kedekatan hubungan, dan kemampuan finansial pemberi.

Cara Menentukan Isi Angpao

1. Berdasarkan Usia

Berikut kisaran umum yang bisa dijadikan panduan:

  • Bayi dan Balita (0–3 tahun): Rp5.000–Rp20.000
  • Anak-anak (4–11 tahun): Rp20.000–Rp50.000
  • Remaja (12–17 tahun): Rp50.000–Rp150.000
  • Dewasa muda (18–22 tahun): Rp150.000–Rp300.000
  • Sudah bekerja (23–29 tahun): Rp300.000–Rp500.000

Di atas 30 tahun dan belum menikah: Sesuai kemampuan, karena umumnya sudah mandiri secara finansial.

2. Berdasarkan Hubungan Keluarga

Anak kandung: Tidak ada batasan khusus, sesuaikan dengan kemampuan dan ajarkan cara mengelola uang dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3201105/imlek-W84l_large.jpg
5 Cara Ini Bisa Menarik Energi dan Keberuntungan di Tahun Kuda Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/298/3200183/imlek-PexZ_large.jpg
5 Kue dan Makanan Khas Imlek yang Dipercaya Membawa Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/612/3199971/imlek-acE7_large.jpg
Kenapa Hari Imlek Selalu Jatuh di Tanggal Berbeda? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/612/3199351/imlek-iuot_large.jpg
5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198822/imlek-dDSZ_large.jpg
Kenapa Imlek Selalu Identik dengan Hujan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198742/imlek-OUhn_large.jpg
Imlek 2026 Shio Apa? Ini Makna, Karakter, dan Peruntungannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement