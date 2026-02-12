Berapa Kisaran Anggaran Angpao saat Imlek 2026?

JAKARTA – Saat Imlek, angpao atau amplop merah berisi uang menjadi simbol berbagi rezeki dan doa baik. Biasanya, angpao diberikan oleh orang yang sudah menikah atau orang tua kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lebih muda. Uang yang dimasukkan umumnya uang baru sebagai simbol awal yang bersih dan penuh harapan.

Lalu, berapa anggaran yang perlu disiapkan? Besarnya angpao biasanya disesuaikan dengan usia penerima, kedekatan hubungan, dan kemampuan finansial pemberi.

Cara Menentukan Isi Angpao

1. Berdasarkan Usia

Berikut kisaran umum yang bisa dijadikan panduan:

Bayi dan Balita (0–3 tahun): Rp5.000–Rp20.000

Anak-anak (4–11 tahun): Rp20.000–Rp50.000

Remaja (12–17 tahun): Rp50.000–Rp150.000

Dewasa muda (18–22 tahun): Rp150.000–Rp300.000

Sudah bekerja (23–29 tahun): Rp300.000–Rp500.000

Di atas 30 tahun dan belum menikah: Sesuai kemampuan, karena umumnya sudah mandiri secara finansial.

2. Berdasarkan Hubungan Keluarga

Anak kandung: Tidak ada batasan khusus, sesuaikan dengan kemampuan dan ajarkan cara mengelola uang dengan baik.