Cari Cara Berbeda Merayakan Tahun Baru Imlek? Lido Lake Resort Tawarkan Pengalaman Ini

JAKARTA - Tahun Baru Imlek bukan hanya soal pergantian tahun, tetapi juga tentang meluangkan waktu untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Jika tahun ini Anda ingin merayakannya dengan suasana yang berbeda, lebih tenang, lebih nyaman, dan tetap istimewa, Lido Lake Resort bisa menjadi pilihan yang tepat.

Berada di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, Lido Lake Resort menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang menenangkan. Dikelilingi pegunungan Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango, udara sejuk dan pemandangan hijau akan langsung terasa begitu Anda tiba. Tempat yang pas untuk benar-benar beristirahat, tanpa perlu pergi terlalu jauh dari Jakarta.

Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, Lido Lake Resort menghadirkan Paket Spesial dengan harga mulai dari IDR 1.888.000. Melalui paket ini, Anda dapat menikmati satu malam menginap di Kamar Deluxe, sarapan untuk dua orang, serta makan malam prasmanan bertema Tahun Baru Imlek, yang spesial dirancang untuk menghadirkan pengalaman liburan yang nyaman.

Liburan Anda juga semakin lengkap dengan akses gratis ke Lido Adventure Park dan berbagai aktivitas anak-anak, menjadikannya pilihan ideal untuk liburan keluarga.

Malam perayaan Imlek akan terasa semakin istimewa dengan kehadiran Live Music yang menemani santap malam, serta pertunjukan Barongsai dan Liong yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Februari 2026. Rangkaian hiburan ini dihadirkan sebagai pelengkap suasana, menghadirkan nuansa perayaan yang akrab dan penuh makna.