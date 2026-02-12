Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cari Cara Berbeda Merayakan Tahun Baru Imlek? Lido Lake Resort Tawarkan Pengalaman Ini

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |11:59 WIB
Cari Cara Berbeda Merayakan Tahun Baru Imlek? Lido Lake Resort Tawarkan Pengalaman Ini. (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Tahun Baru Imlek bukan hanya soal pergantian tahun, tetapi juga tentang meluangkan waktu untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Jika tahun ini Anda ingin merayakannya dengan suasana yang berbeda, lebih tenang, lebih nyaman, dan tetap istimewa, Lido Lake Resort bisa menjadi pilihan yang tepat.

Berada di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, Lido Lake Resort menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang menenangkan. Dikelilingi pegunungan Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango, udara sejuk dan pemandangan hijau akan langsung terasa begitu Anda tiba. Tempat yang pas untuk benar-benar beristirahat, tanpa perlu pergi terlalu jauh dari Jakarta.

Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, Lido Lake Resort menghadirkan Paket Spesial dengan harga mulai dari IDR 1.888.000. Melalui paket ini, Anda dapat menikmati satu malam menginap di Kamar Deluxe, sarapan untuk dua orang, serta makan malam prasmanan bertema Tahun Baru Imlek, yang spesial dirancang untuk menghadirkan pengalaman liburan yang nyaman.

Liburan Anda juga semakin lengkap dengan akses gratis ke Lido Adventure Park dan berbagai aktivitas anak-anak, menjadikannya pilihan ideal untuk liburan keluarga.

Malam perayaan Imlek akan terasa semakin istimewa dengan kehadiran Live Music yang menemani santap malam, serta pertunjukan Barongsai dan Liong yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Februari 2026. Rangkaian hiburan ini dihadirkan sebagai pelengkap suasana, menghadirkan nuansa perayaan yang akrab dan penuh makna. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/25/3205686//ogoh_ogoh-40au_large.jpeg
Kini Penjor dan Ogoh-Ogoh Hiasi Bundaran HI, Setelah Ornamen Imlek dan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204280//prabowo_subianto-TlHg_large.jpg
Imlek Bareng Ramadhan, Prabowo: Ini Wajah Asli Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204288//wapres-IZ4s_large.jpg
Momen Wapres hingga Menteri Beri Angpao ke Barongsai di Perayaan Imlek 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204269//prabowo-avyB_large.jpg
Prabowo: Perayaan Imlek 2026 Cerminkan Jati Diri Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204245//imlek_nasional-kfNs_large.jpg
Meriah, Begini Suasana Parade Imlek Nusantara 2026 di Lapangan Banteng Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204218//parkiran-3rJg_large.jpg
Polisi Siapkan Kantong Parkir Perayaan Imlek Nasional di Jakpus Hari Ini, Berikut Lokasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement