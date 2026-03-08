HOME WOMEN TRAVEL

Kini Penjor dan Ogoh-Ogoh Hiasi Bundaran HI, Setelah Ornamen Imlek dan Ramadhan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |13:02 WIB
Kini Penjor dan Ogoh-Ogoh Hiasi Bundaran HI, Setelah Ornamen Imlek dan Ramadhan
Kini Penjor dan Ogoh-Ogoh Hiasi Bundaran HI, Setelah Ornamen Imlek dan Ramadhan. (Foto: Danandaya Arya Putra/IMG)
JAKARTA - Setelah hiasan Imlek, kini Bundaran Hotel Indonesia (BI) diwarnai dengan hiasan penjor khas Bali. Hal itu dilakukan dalam rangka peringatan Nyepi. 

Peringatan Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang menandai Tahun Baru Saka. Tahun ini Nyepi jatuh pada hari Kamis 19 Maret 2026. 

Tahun ini, peringatan Nyepi juga dilakukan pada momen Car Free Day (CFD), Jakarta Pusat. Acara tersebut dimeriahkan pawai ogoh-ogoh dan penjor, yang merupakan khas budaya Bali dan Hindu. Meski pada Minggu (8/3/2026) pagi diguyur hujan, warga tetap antusias menyaksikan pertunjukan budaya tersebut.

Ogoh Ogoh

(Foto: Danandaya Arya Putra/IMG)

Panitia penyelenggara mendirikan panggung di sekitar Bundaran HI beserta tempat duduk bagu tamu VIP. Terlihat warga yang bertahan di tengah rintik hujan itu mengenakan payung ataupun mantel hujan.

Adapun ogoh-ogoh dengan berbagai karakter diarak dari kawasan Monas ke area CFD Bundaran HI. Para pembawa ogoh-ogoh juga tampak tetap bersemangat menari-nari meski diguyur hujan.

 

