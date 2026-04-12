HOME WOMEN TRAVEL

Perayaan Dharma Santi Nasional 2026, Wamenpar Undang Presiden Prabowo Subianto

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |13:08 WIB
Wamenpar Ni Luh Puspa
JAKARTA – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa panitia telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri puncak perayaan Dharma Santi Nasional 2026 yang akan digelar di Bali pada 17 April mendatang.

“Panitia telah menyampaikan undangan melalui Kementerian Sekretariat Negara dan kami juga sudah berkomunikasi secara langsung. Umat Hindu sangat berharap Bapak Presiden dapat hadir untuk menyapa dalam perayaan Dharma Santi Nasional,” ujar Ni Luh Puspa.

Puncak Dharma Santi Nasional 2026 merupakan rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang menjadi momentum kebersamaan umat Hindu di Indonesia.

Sebelumnya, Wamenpar Ni Luh Puspa membuka Saka Yoga Festival 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut di Lapangan Aldiron Pancoran, Jakarta.

Ia menilai kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang perayaan spiritual, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis kebugaran (wellness) dan spiritualitas.

“Spiritual tourism dan wellness tourism menjadi bagian penting dalam penguatan pariwisata berkualitas. Indonesia memiliki potensi besar dalam menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan wellness tourism menjadi salah satu arah transformasi pariwisata nasional menuju sektor yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, didukung kekayaan budaya dan kearifan lokal.

