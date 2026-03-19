JAKARTA - Pada malam Pengerupukan atau malam menjelang Hari Raya Nyepi di Bali, ogoh-ogoh turun ke jalan. Namun, ada satu yang menyita perhatian. Ogoh-ogoh itu disebut-sebut mirip penyanyi Raisa.
Melalui akun konten kreator dharmayudha, tampak ogoh-ogoh cantik dengan baju tradisional khas Bali bercorak nunasa warna merah. Patuh tersebut berambut panjang. "Mirip Raisa gak sih," ucap dharmayudha, dikutip dari akun instagramnya, Kamis (19/3/2026).
Budaya Ogoh-Ogoh menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatwan. Ogoh-ogoh merupakan karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala, roh jahat atau energi negatif.
Ogoh-ogoh akan diarak pada malam menjelang Hari Raya Nyepi atau istilahnya Pengerupukan. Ogoh-ogoh melambangkan keburukan yang diusir untuk membersihkan alam semesta sebelum Tahun Baru Saka.