Gelar Pesta di Bali, El Rumi dan Syifa Hadju Tampil Serasi Serbaputih di Acara Welcome Dinner

USAI menggelar pesta pernikahan megah di Jakarta, El Rumi dan Syifa Hadju melanjutkan perayaan hari bahagianya itu di Bali. El dan Syifa pun dikabarkan menggelar welcome dinner di Bali pada kemarin malam.

Dalam acara ini, El dan Syifa tampil kompak dalam balutan baju berwarna putih. Keduanya tampil lebih santai dan membaur dengan tamu-tamu yang diundang.

Setelah resmi menikah dengan El Rumi, Syifa Hadju kembali menjadi sorotan publik lewat penampilannya dalam acara welcome dinner yang digelar di Bali. Momen ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan pernikahan mereka yang berlangsung hangat dan lebih privat.

Berbeda dengan pesta di Jakarta, dalam perayaan di Bali, El dan Syifa hanya mengundang keluarga serta kerabat terdekat. Dalam berbagai unggahan di media sosial yang beredar, Syifa tampil anggun dengan gaun putih bernuansa modern minimalis yang menonjolkan sisi feminin dirinya.

Dress dengan detail neckline berbentuk hati itu memberikan kesan lembut namun tetap elegan. Tampilan Syifa semakin mencuri perhatian dengan riasan wajah natural glam yang didominasi warna pink lembut pada bibir dan pipi, sehingga memberikan kesan segar dan glowing.

Rambut Syifa pun ditata rapi dengan gaya belah tengah. Gaya rambutnya dipadukan dengan sanggul rendah bertekstur dan sentuhan kepang halus di bagian belakang.

El juga tampak mengenakan baju berwarna putih. Dia tampil lebih santai dengan celana pendek dan kemeja berlengan pendek.