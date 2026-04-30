Curi Perhatian, Pesona Sherina Hadju di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

MOMEN bahagia pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju tak hanya dipenuhi suasana haru dan romantis, tetapi juga deretan tamu selebriti yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah kehadiran Sherina Hadju yang tampil anggun dan memikat.

Lewat balutan busana yang elegan dan riasan yang simpel, Sherina sukses menjadi sorotan dalam berbagai momen yang terekam kamera. Dia memperlihatkan pesonanya yang tak lekang di tengah kemeriahan acara.

1. Adik dari Syifa Hadju

Sherina Hadju sendiri diketahui merupakan adik dari Syifa Hadju. Lahir pada 2008, Sherina kini sudah berusia sekira 18 tahun.

Berbeda dengan sang kakak, Sherina tak terjun ke dunia hiburan saat ini. Namun, sosoknya tetap tenar hingga sudah memiliki banyak pengikut di media sosial.

Beragam potret menawan Sherina di akun Instagram pribadinya @sherinahadjuu selalu kebanjiran like dan komentar pujian. Di hari bahagia sang kakak, Sherina juga tampil begitu cantik dalam balutan baju tradisional.