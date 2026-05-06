7 Tips Cara Merawat Rambut Panjang seperti Syifa Hadju dan Alyssa Daguise, Patut Dicoba

PUNYA rambut panjang, sehat, dan berkilau seperti milik Syifa Hadju dan Alyssa Daguise sering jadi inspirasi banyak perempuan. Penampilan rambut mereka yang selalu tampak terawat bukan hanya soal gaya, tapi juga hasil dari perawatan yang konsisten dan tepat.

Meski terlihat effortless, menjaga rambut panjang agar tetap kuat, lembut, dan bebas rontok sebenarnya membutuhkan perhatian ekstra. Tapi, kamu juga bisa mendapatkan rambut indah seperti mereka dengan menerapkan beberapa langkah perawatan sederhana namun efektif.

1. Keramas Rutin dengan Air Dingin

Menjaga kebersihan rambut adalah langkah dasar yang penting dalam merawat rambut panjang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah keramas secara rutin menggunakan air dingin agar rambut tetap segar dan tidak mudah kusut. Sayangnya, masih banyak yang mengabaikan kebiasaan sederhana ini.

Padahal, jarang keramas dapat menyebabkan penumpukan minyak, debu, dan sel kulit mati di kulit kepala. Kondisi ini tidak hanya membuat rambut terlihat lepek dan kusut, tetapi juga bisa menyumbat pori-pori sehingga memicu berbagai masalah rambut. Dengan keramas secara teratur, rambut akan tetap bersih, sehat, dan lebih mudah diatur.

2. Gunakan Vitamin Rambut Secara Rutin

Selain perawatan dasar, rambut panjang juga membutuhkan nutrisi tambahan agar tetap sehat dan kuat. Salah satunya dengan rutin menggunakan vitamin rambut yang mampu membantu menutrisi sekaligus melindungi batang rambut dari paparan sinar matahari dan polusi.

Penggunaan vitamin rambut secara teratur dapat membuat rambut terasa lebih lembut, tidak mudah kering, dan tampak lebih berkilau. Kamu bisa mengaplikasikannya setiap hari, terutama jika rambut terasa kasar atau kering. Selain itu, pemakaiannya juga bisa disesuaikan dengan rutinitas keramas agar hasilnya lebih maksimal.

3. Perhatikan Cara Menyisir Rambut yang Benar

Menyisir rambut tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi jika kamu memiliki rambut panjang dan tebal. Teknik dan jenis sisir yang digunakan ternyata berpengaruh besar terhadap kesehatan rambut, termasuk mencegah kerontokan dan patah.

Untuk rambut ikal atau keriting, sebaiknya gunakan sisir bergigi jarang agar rambut lebih mudah diurai tanpa merusaknya. Selain itu, sisirlah rambut secara perlahan, dimulai dari bagian tengah hingga ke ujung terlebih dahulu, lalu lanjutkan dari akar ke bawah.

Hindari menyisir rambut dalam kondisi basah karena lebih rentan patah. Jadi, tunggu hingga agak kering agar rambut tetap kuat dan terjaga kesehatannya.

