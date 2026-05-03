Pesona Gaun Resepsi Pernikahan Syifa Hadju di Bali, Bertabur Bunga!

JAKARTA - Selebritis Syifa Hadju dan El Rumi kembali menggelar pesta pernikahan mereka di Pulau Dewata, Bali. Resepsi mewah dan elegan ini digelar serta dihadiri sanak keluarga dan sahabat dekat.

Di momen ini, Syifa dan El kembali tampil memukau dengan busana pengantin serba putih yang mewah dan memikat. Syifa sendiri tampil dengan gaun pengantin memesona karya tangan desainer Indonesia, Hian Tjen.

Gaun pengantin tersebut masih mengusung warna putih yang memberikan kesan simple, tapi juga megah dan jadi impian kaum hawa. Gaun itu dibuat dengan model off shoulder sehingga memberikan kesan manis pada tampilan Syifa.

Uniknya, gaun pengantin Syifa kali ini memiliki banyak detail bunga-bunga hampir di seluruh bagian busana. Terlihat pattern bunga tersebut dibuat handmade satu per satu sehingga memberikan kesan mewah bak bertaburkan bunga sungguhan.