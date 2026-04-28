Hairdo Syifa Hadju di Resepsi Disorot Netizen, Dipuji Cantik tapi Kurang Nendang

JAKARTA - Penampilan Syifa Hadju di acara resepsi pernikahannya dengan El Rumi kembali jadi sorotan publik. Kali ini bukan soal busana atau makeup, melainkan gaya rambut (hairdo) yang menuai beragam komentar dari netizen.

Perbincangan ini salah satunya ramai di platform X melalui akun @oxvaicemint. Dalam unggahannya, ia menilai gaya rambut Syifa terlihat terlalu sederhana untuk momen sebesar resepsi pernikahan.

“hair style cipa kaya ada yang kurang gituuu malah jadi keliatan lepek, dan kurang nge-wavy kalo ditambah crown bakal lebih glamour & stand outt, tapi untung udh cakep jd aman ko cipp,” tulisnya.

Komentar tersebut pun langsung memancing respons beragam dari netizen lain. Ada yang setuju, namun ada juga yang justru membela Syifa.

Sebagian netizen menilai kritik semacam itu seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi di hari bahagia seseorang.

“banyak bgt yg komenn kurang ini lah kurang itu lah, yaudah biarin aja bisa ga siihhh turut berbahagia aja atas hari mereka gausah repot, cipa mau gimana juga tetep cantik buanget gmzzzz,” tulis akun @imsad****.

Ada juga yang menilai konsep tatanan rambut Syifa sengaja dipilih sederhana untuk mengimbangi gaun dan makeup-nya yang ingin ditonjolkan.