Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Syifa Hadju saat Honeymoon di Italia, Banjir Pujian Netizen: Makin Cantik Setelah Menikah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |17:05 WIB
Pesona Syifa Hadju saat Honeymoon di Italia, Banjir Pujian Netizen: Makin Cantik Setelah Menikah
Syifa Hadju saat honeymoon. (Foto: Instagram/@syifahadju)
A
A
A

PASANGAN selebriti yang baru saja menikah, Syifa Hadju dan El Rumi, baru saja menikmati momen bulan madu di Italia. Potret honeymoon mereka pun diunggah di media sosial masing-masing.

Netizen pun dibuat terpukau dengan pesona Syifa Hadju hingga banjir pujian di media sosial. Dia dinilai makin cantik setelah menikah.

Syifa Hadju

1. Baru Pulang Honeymoon

Salah satu foto Syifa Hadju yang curi perhatian saat diambil di tengah suasana taman bernuansa Eropa. Dalam foto yang diunggahnya pada Minggu 7 Juni 2026, Syifa tampil anggun mengenakan dress putih dengan detail simpel dan bando senada.

Syifa Hadju

Rambut panjangnya dibiatkan terurai dan dilengkapi dengan make-up natural pada wajahnya. Syifa tampak duduk di area taman yang dipenuhi bunga dan pepohonan hijau.

Dalam unggahannya, Syifa menuliskan caption singkat berbahasa Inggris "Keeping this feeling for later."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Honeymoon El Rumi Syifa Hadju
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/611/3222914/syifa_hadju-mdox_large.jpg
Intip 3 Ide Makeup Ala Syifa Hadju yang Simpel dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/612/3221858/syifa_hadju-XSuh_large.jpg
Romantis! Syifa Hadju Beri Kejutan Ini saat Rayakan Ulang Tahun El Rumi di Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/194/3221591/syifa_hadju-Zkij_large.jpg
Gaya Mewah Syifa Hadju saat Honeymoon di Italia, Pakai Outfit Puluhan Juta Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/194/3221053/syifa-FrPG_large.jpg
Potret Syifa Hadju di Chanel Métiers d’art 2026, Pakai Outfit Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/611/3216790/alyssa_daguise_dan_syifa_hadju-WPRX_large.jpg
7 Tips Cara Merawat Rambut Panjang seperti Syifa Hadju dan Alyssa Daguise, Patut Dicoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/194/3216079/syifa_hadju-9slp_large.jpg
Pesona Gaun Resepsi Pernikahan Syifa Hadju di Bali, Bertabur Bunga!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement