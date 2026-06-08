Pesona Syifa Hadju saat Honeymoon di Italia, Banjir Pujian Netizen: Makin Cantik Setelah Menikah

PASANGAN selebriti yang baru saja menikah, Syifa Hadju dan El Rumi, baru saja menikmati momen bulan madu di Italia. Potret honeymoon mereka pun diunggah di media sosial masing-masing.

Netizen pun dibuat terpukau dengan pesona Syifa Hadju hingga banjir pujian di media sosial. Dia dinilai makin cantik setelah menikah.

1. Baru Pulang Honeymoon

Salah satu foto Syifa Hadju yang curi perhatian saat diambil di tengah suasana taman bernuansa Eropa. Dalam foto yang diunggahnya pada Minggu 7 Juni 2026, Syifa tampil anggun mengenakan dress putih dengan detail simpel dan bando senada.

Rambut panjangnya dibiatkan terurai dan dilengkapi dengan make-up natural pada wajahnya. Syifa tampak duduk di area taman yang dipenuhi bunga dan pepohonan hijau.

Dalam unggahannya, Syifa menuliskan caption singkat berbahasa Inggris "Keeping this feeling for later."