Potret El Rumi dan Syifa Hadju Bulan Madu Naik Motor Keliling Positano

JAKARTA - Momen bulan madu El Rumi dan Syifa Hadju di Italia kembali mencuri perhatian publik. Pasangan yang baru menikah itu membagikan potret romantis saat menjelajahi Positano dengan mengendarai Vespa, pengalaman yang ternyata sudah lama masuk dalam daftar impian mereka.

Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju diketahui telah kembali ke Tanah Air usai menikmati bulan madu di Italia beberapa waktu lalu. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat keduanya berkeliling Positano menggunakan Vespa.

Momen tersebut dibagikan El melalui unggahan Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah, El tampak mengendarai Vespa berwarna kuning dengan Syifa duduk di belakang sambil memeluk sang suami.

Latar jalanan berkelok dengan pemandangan khas tebing dan perbukitan Positano semakin menambah kesan romantis dalam foto tersebut. Dalam keterangan unggahannya, El mengungkapkan kebahagiaannya bisa menikmati waktu bersama Syifa di Positano, Italia.