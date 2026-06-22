Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Potret El Rumi dan Syifa Hadju Bulan Madu Naik Motor Keliling Positano

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |14:15 WIB
Potret El Rumi dan Syifa Hadju Bulan Madu Naik Motor Keliling Positano
Potret El Rumi dan Syifa Hadju Bulan Madu Naik Motor Keliling Positano (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Momen bulan madu El Rumi dan Syifa Hadju di Italia kembali mencuri perhatian publik. Pasangan yang baru menikah itu membagikan potret romantis saat menjelajahi Positano dengan mengendarai Vespa, pengalaman yang ternyata sudah lama masuk dalam daftar impian mereka.

Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju diketahui telah kembali ke Tanah Air usai menikmati bulan madu di Italia beberapa waktu lalu. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat keduanya berkeliling Positano menggunakan Vespa.

el syifa

Momen tersebut dibagikan El melalui unggahan Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah, El tampak mengendarai Vespa berwarna kuning dengan Syifa duduk di belakang sambil memeluk sang suami.

Latar jalanan berkelok dengan pemandangan khas tebing dan perbukitan Positano semakin menambah kesan romantis dalam foto tersebut. Dalam keterangan unggahannya, El mengungkapkan kebahagiaannya bisa menikmati waktu bersama Syifa di Positano, Italia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/194/3223291/syifa_hadju-yWtP_large.jpg
Pesona Syifa Hadju saat Honeymoon di Italia, Banjir Pujian Netizen: Makin Cantik Setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/611/3222914/syifa_hadju-mdox_large.jpg
Intip 3 Ide Makeup Ala Syifa Hadju yang Simpel dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/612/3221858/syifa_hadju-XSuh_large.jpg
Romantis! Syifa Hadju Beri Kejutan Ini saat Rayakan Ulang Tahun El Rumi di Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/194/3221591/syifa_hadju-Zkij_large.jpg
Gaya Mewah Syifa Hadju saat Honeymoon di Italia, Pakai Outfit Puluhan Juta Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/194/3221053/syifa-FrPG_large.jpg
Potret Syifa Hadju di Chanel Métiers d’art 2026, Pakai Outfit Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/611/3216790/alyssa_daguise_dan_syifa_hadju-WPRX_large.jpg
7 Tips Cara Merawat Rambut Panjang seperti Syifa Hadju dan Alyssa Daguise, Patut Dicoba
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement