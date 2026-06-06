Intip 3 Ide Makeup Ala Syifa Hadju yang Simpel dan Elegan

IDE makeup ala Syifa Hadju menarik untuk diulas. Sebab, riasan wajahnya selalu terlihat simple namun tetap elegan.

Dengan riasan yang fresh, natural, dan elegan, Syifa Hadju pun kerap menjadi inspirasi banyak perempuan. Tampilan makeupnya yang tidak terkesan berlebihan ini pun mudah ditiru untuk berbagai kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menghadiri acara formal.

Berikut tiga ide makeup ala Syifa Hadju yang bisa menjadi referensi:

1. Natural Makeup Look yang Fresh

Salah satu gaya makeup yang paling identik dengan Syifa Hadju adalah tampilan natural. Look ini menonjolkan kulit yang sehat dan bercahaya tanpa penggunaan riasan berlebihan.

Jika kamu ingin meniru makeup Syifa Hadju yang satu ini, gunakanlah foundation atau skin tint dengan coverage ringan. Lalu, tambahkan blush on bernuansa peach atau pink muda agar wajah terlihat segar.

Riasan mata cukup menggunakan warna-warna netral seperti cokelat muda dengan sentuhan maskara tipis. Lengkapi dengan lip tint berwarna nude pink untuk menciptakan kesan alami dan youthful.