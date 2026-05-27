Potret Syifa Hadju di Chanel Métiers d’art 2026, Pakai Outfit Ratusan Juta

JAKARTA - Aktris sekaligus pecinta fashion, Syifa Hadju menghadiri ajang prestisius Chanel Métiers d’art 2026 yang berlangsung di Centre Pompidou Hanwha, Seoul, Korea Selatan, pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kehadiran Syifa di acara tersebut menjadi sorotan karena ia dipercaya mewakili Indonesia dalam fashion show internasional milik Chanel. Acara Métiers d’art sendiri dikenal sebagai presentasi koleksi eksklusif yang menampilkan detail craftsmanship khas Chanel, mulai dari bordir tangan, manik-manik, hingga teknik couture rumit yang dikerjakan para artisan rumah mode tersebut.

Tahun ini juga menjadi momen spesial karena Chanel kembali mengadakan fashion show besar di Korea Selatan setelah satu dekade.

Sebelum menghadiri pertunjukan utama, Syifa lebih dulu tampil di acara cocktail party eksklusif Chanel yang digelar menjelang replica show Métiers d’art di Seoul. Acara itu turut dihadiri sejumlah selebritas dunia, seperti Tilda Swinton, Lee Jung-jae, G-Dragon, Park Seo-joon, hingga Marion Cotillard.

Salah satu potret yang ramai diperbincangkan publik adalah momen saat Syifa berfoto bersama Park Seo-joon. Keduanya terlihat santai dan akrab dalam acara tersebut, membuat penggemar ikut antusias.

Outfit Syifa Hadju