Viral! Sejoli Ini Edit Foto Kondangan ke Nikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Netizen: Kirain Beneran

JAKARTA - Viral di media sosial, konten kreator sejoli Anya Arisan dan Hilda Malia atau kerap disapa dengan Ahya Hilda menjadi perhatian netizen. Mereka mengunggah sebuah foto yang diduga “editan” seolah-olah mereka kondangan ke acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

Foto tersebut viral setelah diunggah bersama oleh akun keduanya @ahyaruzan dan @hildamaliaaa dalam akun Instagram mereka. Terlihat dalam gambar tersebut, suasana pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju mengenakan baju pengantin dengan pose menunjukkan cincin pernikahan mereka.

Namun, tepat di samping El Rumi dan Syifa terdapat foto Ahya dan Hilda yang seolah hadir berfoto bersama dengan El dan Syifa.

Dalam takarir unggahannya, mereka juga turut menuliskan seolah mereka benar-benar hadir di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. “Alhamdulillah bisa hadir di pernikahan om @elelrumi dan lik @syifahadju. Bahagia selalu, duh kelalen mau berkata ketinggalan,” tulis mereka, dikutip Rabu (29/4/2026).

Unggahan tersebut viral dan sontak mengundang perhatian dan gelak tawa netizen. Banyak di antara mereka yang sempat percaya bahwa keduanya hadir di pernikahan pasangan selebritas itu. Namun, setelah diperhatikan, foto tersebut rupanya tampak seperti editan.