Mengulik Siapa Sebenarnya Ayah Kandung Syifa Hadju yang Tidak Hadir di Pernikahan

JAKARTA – Mengulik siapa sebenarnya Ayah kandung Syifa Hadju yang tidak hadir di pernikahan. Acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memunculkan rasa penasaran terkait sosok ayah kandung Syifa yang tidak terlihat dalam prosesi tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam pernikahan tersebut, Syifa tidak dinikahkan oleh ayah kandungnya, melainkan melalui wali hakim. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak KUA Setiabudi.

Identitas yang Tidak Dipublikasikan

Hingga kini, identitas ayah kandung Syifa Hadju memang tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Baik nama, pekerjaan, maupun latar belakangnya belum pernah disampaikan langsung kepada publik.

Dalam beberapa kesempatan, Syifa hanya memberikan sedikit informasi bahwa ayahnya memiliki darah Sunda, sementara ibunya berasal dari Gorontalo. Di luar itu, tidak banyak detail yang diketahui.

Sikap ini menunjukkan adanya batas privasi yang dijaga oleh Syifa dan keluarganya, meskipun dirinya berada di dunia hiburan.

Dibesarkan oleh Ibu Sejak Kecil