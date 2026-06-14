Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Pamer Cincin dan Foto Mesra Usai Resmi Menikah

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |10:56 WIB
Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Pamer Cincin dan Foto Mesra Usai Resmi Menikah
Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Pamer Cincin dan Foto Mesra Usai Resmi Menikah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan pasangan pengantin baru Jennifer Coppen dan Justin Hubner masih begitu terasa usai resmi menikah. Melalui unggahan terbaru di media sosial, keduanya membagikan potret mesra sekaligus memamerkan cincin pernikahan yang sukses mencuri perhatian warganet.

Pernikahan Jennifer dan Justin digelar di Bali dengan nuansa adat Jawa yang kental, mulai dari prosesi akad hingga resepsi. Momen bahagia tersebut pun masih berlanjut melalui sederet foto yang mereka unggah di akun media sosial masing-masing.

Dalam unggahan tersebut, Jennifer dan Justin tampil serasi mengenakan busana bernuansa Bali yang elegan. Keduanya tampak berpose mesra dalam balutan pakaian berwarna merah muda yang dipadukan dengan detail khas adat Bali.

jennifer

Salah satu foto yang paling mencuri perhatian memperlihatkan momen keduanya memamerkan cincin pernikahan sambil berciuman. Potret tersebut semakin memperlihatkan suasana romantis pasangan yang baru saja mengikat janji suci pernikahan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/194/3224222/kamari-fRTA_large.jpg
Potret Gemasnya Kamari Pakai Baju Pink di Akad Nikah Jennifer Coppen dan Justin Hubner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/194/3224186/baila_no_na_dan_rebecca_klopper-WnzQ_large.jpg
Pesona Baila No Na hingga Rebecca Klopper di Siraman Jennifer Coppen, Kompak Pakai Kebaya Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/194/3224200/justin_hubner_dan_jennifer_coppen-5ZH1_large.jpg
Sah Nikahi Jennifer Coppen, Justin Hubner Curi Perhatian di Akad Lewat Bulu Putih di Blangkon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/194/3224106/justin_hubner-2x8Y_large.jpg
Potret Gagah Justin Hubner Jalani Siraman hingga Pengajian Jelang Nikahi Jennifer Coppen, Kental Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/629/3223997/kamari-gpRE_large.jpg
Gemas! Kamari Pakai Ronce Melati hingga Ikut Sungkem dengan Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/612/3223986/jennifer_coppen-cmaf_large.jpg
Bikin Haru, Jennifer Coppen Hadirkan Foto Mendiang Sang Ibu di Momen Pengajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement