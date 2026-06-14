Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Pamer Cincin dan Foto Mesra Usai Resmi Menikah

Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Pamer Cincin dan Foto Mesra Usai Resmi Menikah (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kebahagiaan pasangan pengantin baru Jennifer Coppen dan Justin Hubner masih begitu terasa usai resmi menikah. Melalui unggahan terbaru di media sosial, keduanya membagikan potret mesra sekaligus memamerkan cincin pernikahan yang sukses mencuri perhatian warganet.

Pernikahan Jennifer dan Justin digelar di Bali dengan nuansa adat Jawa yang kental, mulai dari prosesi akad hingga resepsi. Momen bahagia tersebut pun masih berlanjut melalui sederet foto yang mereka unggah di akun media sosial masing-masing.

Dalam unggahan tersebut, Jennifer dan Justin tampil serasi mengenakan busana bernuansa Bali yang elegan. Keduanya tampak berpose mesra dalam balutan pakaian berwarna merah muda yang dipadukan dengan detail khas adat Bali.

Salah satu foto yang paling mencuri perhatian memperlihatkan momen keduanya memamerkan cincin pernikahan sambil berciuman. Potret tersebut semakin memperlihatkan suasana romantis pasangan yang baru saja mengikat janji suci pernikahan.