Resepsi Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner Ternyata Digarap Thariq Halilintar

JAKARTA - Kemegahan resepsi pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tidak sedikit warganet yang menyebut pesta tersebut sebagai salah satu pernikahan paling spektakuler yang digelar pada 2026.

Mulai dari konsep acara, dekorasi yang unik, hingga suasana pesta yang dinilai berbeda dari pernikahan selebritas pada umumnya, seluruh rangkaian acara sukses mencuri perhatian publik. Di balik kemegahan tersebut, ternyata ada keterlibatan sosok Thariq Halilintar.

Banyak yang mengira Thariq hanya hadir sebagai tamu undangan. Namun melalui unggahan di akun Threads pribadinya, ia mengungkapkan bahwa resepsi pernikahan Jennifer dan Justin ditangani oleh event organizer miliknya, House Amartha.

“An honor to witness and help bring this beautiful celebration to life. Congratulations, Jennifer Coppen & Justin Hubner, and thank you for placing your trust in House Amartha,” tulis Thariq dalam unggahannya.

Suami Aaliyah Massaid itu mengaku merasa bangga dan terhormat bisa menjadi bagian dari momen bahagia pasangan tersebut.

“May your journey together be filled with endless love, happiness, and blessings. Love you guys,” lanjutnya.