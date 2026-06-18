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Segini Perkiraan Nilai Suvenir Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |19:10 WIB
Segini Perkiraan Nilai Suvenir Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner
Segini Perkiraan Nilai Suvenir Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner tidak hanya menyita perhatian lewat konsep acara yang megah, tetapi juga suvenir yang dibagikan kepada para tamu undangan. Paket suvenir tersebut berisi berbagai produk premium dan perlengkapan eksklusif yang membuat banyak orang penasaran dengan nilainya.

Meski pasangan ini tidak pernah mengungkapkan harga resmi suvenir yang diberikan, nilai paket tersebut dapat diperkirakan dari jenis barang yang terlihat dalam berbagai unggahan di media sosial.

Beberapa item yang disebut terdapat dalam paket suvenir antara lain produk dari lini bisnis Jennifer dan Kamari, perlengkapan ibadah, perlengkapan makan, hingga handuk pasangan dengan bordir khusus. Jika mengacu pada harga produk sejenis di pasaran, total nilai satu paket suvenir diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 juta.

Nilai tersebut berpotensi lebih tinggi apabila sejumlah produk dibuat secara terbatas atau khusus untuk para tamu undangan. Handuk pasangan premium dengan bordir personal, misalnya, dapat dibanderol ratusan ribu rupiah tergantung bahan dan kualitasnya.

Selain itu, satu set perlengkapan salat dan tableware yang masuk dalam paket juga diperkirakan memiliki nilai yang cukup tinggi. Ditambah lagi dengan kemasan eksklusif yang dirancang khusus untuk acara pernikahan tersebut.

Dalam industri pernikahan premium, biaya pengemasan sering kali menjadi komponen yang tidak kecil. Mulai dari desain kotak, personalisasi identitas pengantin, hingga material kemasan berkualitas dapat menambah nilai setiap paket suvenir secara signifikan.

Pernikahan Bernilai Miliaran Rupiah

Kemewahan suvenir tersebut sejalan dengan keseluruhan konsep pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner yang ramai diperbincangkan publik. Rangkaian acara, mulai dari akad nikah, resepsi, hingga pesta penutup, mendapat banyak pujian karena dinilai tampil mewah dan detail.

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