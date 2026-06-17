Biaya Pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner Bernilai Fantastis, Hampir Rp6 Miliar!

BIAYA pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner akhirnya terungkap. Jumlahnya sangat fantastis, yakni hampir mencapai Rp6 miliar!

Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner memang terus masih menjadi perbincangan publik. Acara pernikahan mereka disebut-sebut sebagai “wedding of the year”.

1. Biaya Fantastis Pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner

Diketahui, rangkaian pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner memang sukses mencuri perhatian publik. Mulai dari prosesi akad, resepsi, hingga after party, seluruh rangkaian acara mendapat banyak pujian dari netizen.

Tak sedikit yang menyebut hampir tidak ada konsep yang gagal dalam pesta pernikahan pasangan tersebut. Setelah rangkaian acara selesai, viral video potongan wawancara Jennifer Coppen yang membahas soal biaya pestanya.

Video itu salah satunya diunggah di akun TikTok yohanaabigaell. Dalam video tersebut, Jennifer yang tengah berada di ruang makeup ditanya mengenai total biaya yang dihabiskan. Ibu satu anak itu menjawab angka yang cukup fantastis yaitu 338 (ribu) US dolar.

"Spill dong budget nikahannya berapa? Berapa dolar?" tanya pewawancara.

“Yakin? ntar kaget serangan jantung. 338 (ribu) dolar,” jawab Jennifer.

Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs saat ini, nominal tersebut setara sekitar Rp5,98 miliar! Tentunya, ini jumlah yang fantastis.