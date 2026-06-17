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Ahli Gizi Spill Rahasia Kamari Bisa Anteng Selama Pernikahan Jennifer dan Justin

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |14:10 WIB
Ahli Gizi Spill Rahasia Kamari Bisa Anteng Selama Pernikahan Jennifer dan Justin
Ahli Gizi Spill Rahasia Kamari Bisa Anteng Selama Pernikahan Jennifer dan Justin (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Penampilan Kamari, putri Jennifer Coppen, saat menghadiri pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner sukses mencuri perhatian publik. Di tengah suasana acara yang ramai dan dipenuhi banyak tamu, Kamari terlihat tenang, anteng, dan mengikuti prosesi dengan baik.

Momen tersebut pun menuai pujian dari warganet. Banyak yang penasaran bagaimana balita berusia sekitar dua tahun bisa tetap tenang dalam acara besar yang biasanya membuat anak mudah rewel atau tantrum.

Menanggapi hal tersebut, Ahli Gizi Syifa Nur Aziza membagikan pandangannya melalui akun Threads pribadinya. Menurutnya, ada dua kebiasaan yang diterapkan Jennifer Coppen sejak Kamari masih bayi yang dinilai berkontribusi terhadap perkembangan emosional sang anak.

Kamari

Tidak Diberi Gula Tambahan Sebelum Usia 2 Tahun

Menurut Syifa, salah satu hal yang cukup konsisten dilakukan Jennifer adalah menerapkan pola makan tanpa gula tambahan untuk Kamari sebelum usia dua tahun.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi gula berlebih pada anak dapat memicu lonjakan energi secara cepat atau yang sering dikenal sebagai sugar rush. Setelah itu, anak biasanya mengalami penurunan energi secara drastis (sugar crash), yang berpotensi memengaruhi suasana hati dan perilaku.

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