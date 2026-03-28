Profil Emilia Achmadi, Mantan Ahli Gizi Persija Jakarta yang Kini Perkuat Timnas Era John Herdman

JAKARTA – Nama Emilia Achmadi tengah mencuri perhatian setelah dipercaya menjadi ahli gizi olahraga di Timnas Indonesia pada era kepelatihan John Herdman. Kehadirannya menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan performa Skuad Garuda menghadapi berbagai ajang internasional, termasuk FIFA Series 2026.

Dalam struktur tim pelatih yang baru, Emilia menjadi salah satu dari tenaga lokal yang dilibatkan. Perannya sangat krusial karena bertanggung jawab memastikan kondisi fisik pemain tetap prima melalui pengaturan pola makan dan nutrisi, baik saat latihan maupun pertandingan.

Pengalaman di Dunia Olahraga

Emilia Achmadi bukan sosok baru di bidang nutrisi olahraga. Ia memiliki pengalaman luas dalam mendampingi atlet dari berbagai cabang olahraga, baik individu maupun tim.

Sebelumnya, ia pernah menjadi bagian dari Persija Jakarta pada era kepelatihan Thomas Doll. Selain itu, ia juga pernah bekerja sama dengan sejumlah federasi olahraga nasional.

Pengalamannya juga mencakup ajang internasional bergengsi, seperti Olimpiade Rio 2016, Asian Games 2018, hingga Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini menunjukkan kiprahnya yang konsisten dalam mendukung performa atlet Indonesia di level tertinggi.