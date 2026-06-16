Momen Justin Hubner Menangis Dengar Pesan Menyentuh dari Kamari: Thank You For Loving and Caring

MOMEN haru terjadi dalam rangkaian acara pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen yang digelar di Bali. Di tengah suasana bahagia tersebut, Justin tak kuasa menahan air mata saat mendengar pesan spesial dari Kamari, putri Jennifer Coppen.

Pesan itu diperdengarkan menjelang Jennifer berjalan menuju altar. Dengan suara polos dan penuh ketulusan, Kamari menyampaikan ucapan yang langsung menyentuh hati para tamu undangan.

1. Pesan Menyentuh Kamari

Kejutan dihadirkan Kamari di pesta pernikahan Justin Hubner dengan Jennifer Coppen. Tak hanya jadi sorotan karena kehadirannya di pesta pernikahan, Kamari juga curi perhatian lewat pesan menyentuh yang dia ucapkan di pesta pernikahan.

Justin Hubner sendiri tampak tak kuasa menahan tangis saat mendengar pesan dari Kamari. Justin yang kini resmi menjadi ayah sambungnya tampak terharu mendengar ucapan sayang dan terima kasih dari Kamari.

“Hello Papa Jusa, hello papa, ini Mayi. Today papa going to marry mama. Papa thank you for loving and caring Kamari and mama,” ucap Kamari dalam video yang diunggah Justin Hubner di Instagram pribadinya.

“Mama is going to walk down the aisle. See you papa, I love you,” lanjutnya.