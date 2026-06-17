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Deretan Busana Jennifer Coppen dari Siraman sampai Resepsi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |12:20 WIB
Deretan Busana Jennifer Coppen dari Siraman sampai Resepsi
Deretan Busana Jennifer Coppen dari Siraman sampai Resepsi (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Rangkaian pernikahan Jennifer Coppen tak hanya menjadi sorotan karena momen bahagianya, tetapi juga berkat pilihan busana yang dikenakannya di setiap acara. Mulai dari pengajian, siraman, akad nikah, resepsi hingga after party, Jennifer tampil dengan gaya yang berbeda namun tetap mempertahankan kesan elegan dan anggun.

Dari nuansa tradisional hingga sentuhan modern, berikut deretan busana Jennifer Coppen yang mencuri perhatian publik.

1. Busana Pengajian yang Anggun dan Sederhana

Pada acara pengajian, Jennifer tampil dengan busana bernuansa lembut yang memancarkan kesan santun dan religius. Pemilihan warna pastel dengan detail bordir halus membuat penampilannya terlihat elegan tanpa terkesan berlebihan.

Jennifer Coppen

Riasan natural dan aksesori yang minimalis semakin menegaskan suasana khidmat dalam prosesi menjelang pernikahan tersebut.

2. Kebaya Siraman Bernuansa Tradisional

      
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