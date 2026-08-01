Ganti Kacamata Bukan Solusi Ukuran Minus Bertambah, Ini Kata Dokter

JAKARTA ?- Perubahan ukuran minus atau silinder pada mata tidak selalu bisa diatasi hanya dengan mengganti kacamata. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut justru dapat menjadi tanda adanya gangguan pada kornea yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis mata.

Dokter Spesialis Mata JEC Eye Hospitals and Clinics, dr. Sharita R. Siregar, SpM(K), menjelaskan bahwa perubahan bentuk maupun kelengkungan kornea dapat memicu berbagai gangguan refraksi pada mata.

Misalnya rabun jauh (miopia), rabun dekat (hipermetropia), hingga astigmatisme atau mata silinder.

“Perubahan bentuk atau kelengkungan kornea dapat menyebabkan kelainan refraksi seperti miopia, hipermetropia, serta astigmatisme. Pada astigmatisme tidak teratur, cahaya dapat tersebar ke beberapa titik sehingga menimbulkan pandangan berbayang, distorsi, silau, dan halo,” ujar dr. Sharita.

Kacamata Minus

Menurutnya, perubahan ukuran kacamata yang terjadi dalam waktu singkat patut diwaspadai. Terlebih jika penglihatan tetap kabur meski sudah menggunakan kacamata dengan resep terbaru, atau muncul keluhan seperti melihat lingkaran cahaya (halo) dan silau, terutama saat malam hari.