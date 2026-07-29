Tips dan Trik Lakukan Extension Bulu Mata dan Sulam Alis, Bikin Hasil Awet dan Natural

DUNIA kecantikan tak pernah habis akan inovasi. Kini, extension bulu mata dan sulam alis tengah jadi tren di kalangan wanita.

Extension bulu mata dinilai dapat membuat mata terlihat lebih segar, besar, dan menarik. Namun, hasil yang tahan lama dan rapi membutuhkan teknik yang tepat. Begitu juga dengan sulam alis, kamu tentu tak boleh salah pilih tempat perawatan jika ingin hasil terbaik.

Lantas, apa saja hal yang perlu diperhatikan jika ingin melakukan extension bulu mata dan sulam alis?Ada perawatan khusus yang ternyata perlu dilakukan agar hasil tetap indah, tahan lama, dan nyaman digunakan. Simak ulasannya berikut ini, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Hindari Menarik atau Menekan Bulu Mata

Setelah melakukan extension bulu mata, hindari kebiasaan mengucek mata, menarik bulu mata, atau menggunakan penjepit bulu mata (eyelash curler). Tekanan berlebih dapat membuat helai extension tertekuk, mudah lepas, bahkan menyebabkan bulu mata asli ikut rontok.

Selain itu, gesekan yang terlalu sering juga dapat memicu iritasi pada area mata. Karena itu, kamu perlu berhati-hati.

2. Tidur dengan Posisi Terlentang atau Miring

Posisi tidur turut memengaruhi daya tahan extension bulu mata. Sebaiknya hindari tidur tengkurap karena bulu mata akan bergesekan langsung dengan bantal sehingga lebih mudah rusak atau rontok.

Kamu bisa tidur dengan posisi terlentang atau menyamping. Hal ini dapat membantu menjaga bentuk extension tetap rapi.

3. Hindari Produk Berbahan Dasar Minyak

Produk pembersih wajah atau makeup remover yang mengandung minyak juga perlu dihindari. Sebab, produk ini dapat melemahkan daya rekat lem extension bulu mata.

Sebaiknya gunakan pembersih khusus bulu mata atau produk berbahan dasar air (water-based cleanser). Hindari penggunaan cleansing oil maupun cleansing balm di area mata agar extension tetap bertahan lebih lama.