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Kondisi Terkini Desta usai Jalani Operasi Mata, Darah Beku Akhirnya Diambil

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:04 WIB
Kondisi Terkini Desta usai Jalani Operasi Mata, Darah Beku Akhirnya Diambil
Kondisi Terkini Desta usai Jalani Operasi Mata, Darah Beku Akhirnya Diambil (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Presenter Desta Mahendra akhirnya menjalani operasi mata setelah proses observasi selama sepekan tidak membuahkan hasil. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengangkat darah beku yang menghalangi penglihatannya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Desta melalui unggahan di Instagram Story.

Sebelumnya, tindakan operasi sempat ditunda selama satu minggu. Tim dokter memilih melakukan observasi dengan harapan darah beku dapat luruh, terserap, dan hilang dengan sendirinya tanpa perlu tindakan bedah.

"Finally tindakan operasi sedot darah beku di lensa mata akan segera dilakukan," tulis Desta.

Ia menjelaskan, keputusan menunda operasi diambil karena pada pemeriksaan awal kondisi matanya masih mengalami perdarahan. Operasi saat itu dikhawatirkan justru dapat memicu perdarahan baru.

"Minggu lalu setelah observasi diputuskan belum bisa tindakan sambil menunggu darah turun sendiri dan beku sehingga bisa luruh, diserap, dan hilang sendiri. Karena dengan pertimbangan saat awal itu mata masih ada perdarahan, dioperasi bisa memicu perdarahan baru," lanjutnya.

Hasil Observasi

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Topik Artikel :
Operasi Mata Desta Mahendra Desta
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