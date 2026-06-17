Deretan Busana Kamari saat Hadiri Pernikahan Mamanya: Gemas dari Prewed Sampai Resepsi!

KAMARI Sky Wassink curi perhatian besar di pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner. Putri dari Jennifer Coppen ini tampak begitu menikmati rangkaian pernikahan sang mama hingga membuat publik gemas.

Tak hanya lewat tingkahnya, pakaian yang dikenakan Kamari juga jadi sorotan. Sebab, dia tampil begitu lucu dan tak kalah dengan sang mama karena turut mengenakan serba-serbi aksesori pengantin.

Jennifer dan Justin Hubner memang terus mengajak Kamari untuk terlibat di rangkaian pernikahannya. Bahkan, Kamari sudah ikut serta dalam sesi foto prewedding. Intip bersama berbagai busana yang manis dan menggemaskan dari Kamari.

1. Tampil Manis saat Sesi Prewedding

Jennifer dan Justin diketahui melakukan serangkaian foto prewedding. Tak hanya sekali, sejoli itu melakukannya sesi pemotretan beberapa kali dengan busana yang beragam, mulai dari konsep adat Indonesia hingga internasional.

Dalam sesi prewedding, Kamari pun turut diikutsertakan. Pada salah satu sesi prewedding yang mengusung pakaian adat Jawa, Kamari mengenakan tube batik biru dengan celana pendek gemas.

2. Kompak dengan Jennifer di Pengajian

Bergeser ke acara pengajian jelang pernikahan, Kamari juga curi perhatian lewat pakaian gemasnya. dia mengenakan dress panjang berkelir krem yang sama seperti sang mama. Tak lupa, ada kerudung yang juga dikenakannya.

3. Pakai Ronce Bunga di Siraman

Lanjut ke acara siraman, penampilan Kamari tak kalah menggemaskan. Dia kembali pakai baju senada dengan Jennifer, yakni kebaya ungu dan bawahan kain coklat. Menariknya, Kamari juga sampai mengenakan ronce bunga dalam kesempatan itu.

4. Akad Nikah

Di acara puncaknya, yakni akad nikah, tamu yang hadir dibuat gemas dengan penampilan Kamari yang mirip pengantin aslinya. Dia mengenakan atasan putih khas pengantin saat adat yang dipandakan dengan kain putih coklat. Bahkan, Kamari juga mengenakan cunduk mentul pengantin di atas rambutnya yang dikonde.