Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Gemasnya Kamari Pakai Baju Pink di Akad Nikah Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:05 WIB
Potret Gemasnya Kamari Pakai Baju Pink di Akad Nikah Jennifer Coppen dan Justin Hubner
Kamari tampil menawan di akad nikah Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (Foto: Tiktok/@enadedhsaid)
A
A
A

MOMEN akad nikah Jennifer Coppen dan Justin Hubner yang digelar di Bali tidak hanya menjadi sorotan karena pasangan pengantin utama. Sorotan juga tertuju ke sosok kecil, Kamari.

Dalam acara sakral yang berlangsung di Tirtha Bali Uluwatu, Jumat (12/6/2026) tersebut, Kamari tampil menggemaskan dengan balutan dress berwarna pink lembut. Penampilannya yang manis sukses membuat banyak tamu undangan dan warganet gemas melihatnya.

Kamari

1. Tampil Manis dengan Baju Pink

Dari video yang beredar di media sosial, Kamari terlihat mengenakan baju berwarna pink. Dia memakai atasan berkelir pink muda dengan aksen ruffle.

Busananya menambah kesan imut dan girly, membuat Kamari terlihat seperti “mini bridesmaid” di tengah acara pernikahan tersebut. Bawahannya dipandankan dengan kain pink dengan warna lebih terang.

Kamari

Warna lembut tersebut membuat penampilannya tampak ceria. Penampilannya sesuai dengan suasana bahagia di hari pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner.

Penampilan Kamari makin terlihat gemas dengan gaya rambut yang dicepol menjadi satu ke belakang. Penampilannya benar-benar menawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/194/3224186/baila_no_na_dan_rebecca_klopper-WnzQ_large.jpg
Pesona Baila No Na hingga Rebecca Klopper di Siraman Jennifer Coppen, Kompak Pakai Kebaya Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/194/3224200/justin_hubner_dan_jennifer_coppen-5ZH1_large.jpg
Sah Nikahi Jennifer Coppen, Justin Hubner Curi Perhatian di Akad Lewat Bulu Putih di Blangkon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/194/3224106/justin_hubner-2x8Y_large.jpg
Potret Gagah Justin Hubner Jalani Siraman hingga Pengajian Jelang Nikahi Jennifer Coppen, Kental Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/629/3223997/kamari-gpRE_large.jpg
Gemas! Kamari Pakai Ronce Melati hingga Ikut Sungkem dengan Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/612/3223986/jennifer_coppen-cmaf_large.jpg
Bikin Haru, Jennifer Coppen Hadirkan Foto Mendiang Sang Ibu di Momen Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/194/3223980/jennifer-gLCW_large.jpg
Jennifer Coppen dan Keluarga Kompak Pakai Kebaya Pastel saat Prosesi Siraman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement