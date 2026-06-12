Potret Gemasnya Kamari Pakai Baju Pink di Akad Nikah Jennifer Coppen dan Justin Hubner

MOMEN akad nikah Jennifer Coppen dan Justin Hubner yang digelar di Bali tidak hanya menjadi sorotan karena pasangan pengantin utama. Sorotan juga tertuju ke sosok kecil, Kamari.

Dalam acara sakral yang berlangsung di Tirtha Bali Uluwatu, Jumat (12/6/2026) tersebut, Kamari tampil menggemaskan dengan balutan dress berwarna pink lembut. Penampilannya yang manis sukses membuat banyak tamu undangan dan warganet gemas melihatnya.

1. Tampil Manis dengan Baju Pink

Dari video yang beredar di media sosial, Kamari terlihat mengenakan baju berwarna pink. Dia memakai atasan berkelir pink muda dengan aksen ruffle.

Busananya menambah kesan imut dan girly, membuat Kamari terlihat seperti “mini bridesmaid” di tengah acara pernikahan tersebut. Bawahannya dipandankan dengan kain pink dengan warna lebih terang.

Warna lembut tersebut membuat penampilannya tampak ceria. Penampilannya sesuai dengan suasana bahagia di hari pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner.

Penampilan Kamari makin terlihat gemas dengan gaya rambut yang dicepol menjadi satu ke belakang. Penampilannya benar-benar menawan.