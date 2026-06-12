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Pesona Baila No Na hingga Rebecca Klopper di Siraman Jennifer Coppen, Kompak Pakai Kebaya Putih

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |19:05 WIB
Pesona Baila No Na hingga Rebecca Klopper di Siraman Jennifer Coppen, Kompak Pakai Kebaya Putih
Baila No Na dan Rebecca Klopper. (Foto: Instagram/@rklopperr)
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ACARA pengajian dan siraman jelang pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner dipenuhi suasana hangat dan penuh haru. Tak hanya sang calon pengantin yang mencuri perhatian, penampilan para sahabat yang menjadi bridesmaid juga sukses menjadi sorotan.

Di antara deretan bridesmaid yang hadir, ada Baila No Na dan Rebecca Klopper yang curi perhatian. Mereka tampil anggun dalam balutan kebaya putih bernuansa tradisional modern.

Rebecca Klopper dan Baila No Na

1. Pesona Bridesmaid Jennifer Coppen

Acara siraman dan pengajian jelang pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner sendiri digelar di Bali pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam acara itu, para bridesmaid Jennifer Coppen tampil menawan dalam balutan baju adat Jawa.

Baila No Na dan Rebecca Klopper mengenakan busana yang serasi. Mereka sama-sama mengenakan kebaya putih dan juga kain batik.

Rebecca Klopper dan Baila No Na

Baila No Na terlihat mengenakan kebaya putih bermotif bunga dengan detail bros emas di bagian depan. Ia memadukan kebaya tersebut dengan kain batik sebagai bawahan yang memberikan sentuhan klasik dan anggun. Penampilannya semakin sempurna dengan anting emas berukuran besar yang mempertegas kesan elegan.

Untuk riasan, Baila memilih makeup bernuansa natural dengan blush on merah muda dan lipstik nude pink. Rambutnya ditata dalam sanggul modern dengan poni belah tengah yang membuat tampilannya terlihat semakin manis dan feminin.

 

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