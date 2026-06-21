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Jennifer Coppen Beri Ucapan Hari Ayah ke Justin Hubner: Terima Kasih Sudah Mencintai Kamari seperti Anak Sendiri

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |21:05 WIB
Jennifer Coppen Beri Ucapan Hari Ayah ke Justin Hubner: Terima Kasih Sudah Mencintai Kamari seperti Anak Sendiri
Justin Hubner dan Jennifer Coppen bersama Kamari. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal)
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KEBAHAGIAAN tengah menyelimuti pengantin baru, Justin Hubner dan Jennifer Coppen. Setelah sepekan menikah, Jennifer beri ucapan spesial untuk Justin di momen Hari Ayah.

Melalui Instagram Story, Jennifer mengucapkan selamat hari ayah dan menuliskan pesan haru pada sang suami. Dalam video tersebut, tampak Justin sedang menggandeng Kamari, berjalan bersama di sebuah pusat perbelanjaan.

Justin Hubner dan Kamari

1. Pesan Menyentuh

Dalam unggahan tersebut, Jennifer menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami. Jennifer mengaku bersyukur karena Justin hadir dan memperlakukan Kamari layaknya anak kandung sendiri.

Menurutnya, kehadiran Justin memberikan rasa aman dan kasih sayang yang sangat berarti bagi Kamari. Dia pun berterima kasih kepada Justin.

“Happy Father’s Day. Terima kasih karena telah hadir dalam hidupnya dan mencintainya seperti anakmu sendiri,” tulis Jennifer dalam unggahannya.

Tak hanya itu, Jennifer juga menyebut Justin sangat berperan dalam mendukung dan mendampinginya mendidik Kamari. Ia bahkan menyebut Hari Ayah tahun ini menjadi perayaan pertama yang spesial bagi Justin dalam perannya sebagai figur ayah bagi Kamari.

 

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