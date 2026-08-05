Jennifer Coppen Alami Anxiety, Takut Minum Kopi hingga Berenang di Laut

AKTRIS Jennifer Coppen menceritakan kondisi kesehatan mentalnya. Istri Justin Hubner ini rupanya sempat berjuang melawan health anxiety atau gangguan kecemasan berlebihan terhadap yang cukup parah.

Kondisi ini bahkan membuat Jennifer harus merelakan kegemarannya mengonsumsi kopi. Tak hanya itu, Jennifer juga jadi takut untuk berenang di laut.

1. Takut Minum Kopi

Jennifer menjelaskan penyebab dirinya merasa takut minum kopi. Menurutnya, kandungan kafein dari kopi justru menimbulkan efek fisik sehingga menjadi mimpi buruk bagi mentalnya.

"Sebenarnya aku bukan mutusin untuk stop minum kopi karena aku mau stop, like, aku suka banget minum kafein. I used to love it so much," ungkap Jennifer Coppen, dikutip dari unggahan Instagram Story-nya, Rabu (5/8/2024).

Jennifer menjelaskan bahwa kafein memicu sensasi jantung berdebar yang langsung mengaktifkan rasa cemas luar biasa dalam dirinya. Alih-alih merasa segar, kopi justru membuat pikirannya tak tenang.

"Kalau health anxiety itu kan kadang suka merasa jantung deg-degan dan segala macam. Dan tentunya kopi itu sangat tidak membantu karena bikin jantung makin berdebar, jadi dia malah nge-trigger anxiety aku, malah jadi tambah parah," jelasnya.