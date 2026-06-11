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Gemas! Kamari Pakai Ronce Melati hingga Ikut Sungkem dengan Jennifer Coppen

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |18:31 WIB
Gemas! Kamari Pakai Ronce Melati hingga Ikut Sungkem dengan Jennifer Coppen
Gemas! Kamari Pakai Ronce Melati hingga Ikut Sungkem dengan Jennifer Coppen (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Momen sungkeman Jennifer Coppen menjelang pernikahannya dengan Justin Hubner tak hanya dipenuhi suasana haru, tetapi juga dihiasi tingkah menggemaskan Kamari Sky Wassink. Putri semata wayang Jennifer itu sukses mencuri perhatian berkat penampilannya yang manis saat mendampingi sang mama.

Kamari tampil cantik mengenakan kebaya bernuansa pastel yang dipadukan dengan ronce melati di rambutnya. Penampilannya yang anggun bak putri kecil Jawa langsung membuat warganet salah fokus di tengah prosesi sungkeman yang penuh emosi.

kamari

Meski masih berusia belia, Kamari tampak ikut mendampingi Jennifer dalam salah satu momen paling penting menjelang hari pernikahan. Bahkan, ia terlihat berada di sisi sang ibu saat prosesi sungkeman berlangsung, membuat suasana terasa semakin hangat dan menyentuh.

Sejak Kamis (11/6/2026), berbagai foto dan video rangkaian acara pernikahan Jennifer Coppen mulai beredar luas di media sosial. Mulai dari prosesi pengajian, siraman, hingga sungkeman menjadi sorotan publik.

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