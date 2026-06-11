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Bikin Haru, Jennifer Coppen Hadirkan Foto Mendiang Sang Ibu di Momen Pengajian

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |17:37 WIB
Bikin Haru, Jennifer Coppen Hadirkan Foto Mendiang Sang Ibu di Momen Pengajian
Bikin Haru, Jennifer Coppen Hadirkan Foto Mendiang Sang Ibu di Momen Pengajian (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Momen pengajian menjelang pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner tak hanya berlangsung khidmat, tetapi juga menyentuh hati. Dalam prosesi tersebut, Jennifer menghadirkan foto mendiang sang ibu sebagai bentuk penghormatan dan kerinduan di hari spesialnya.

Jennifer diketahui menjalani prosesi pengajian dan siraman pada Kamis (11/6/2026). Momen tersebut dibagikannya melalui unggahan Instagram Story.

Dalam foto yang diunggah, Jennifer tampak anggun mengenakan kebaya putih gading sambil mengikuti rangkaian acara pengajian dengan penuh khidmat.

Namun, perhatian publik tertuju pada sebuah foto berbingkai mendiang ibunya yang diletakkan di samping kursi tempat Jennifer duduk. Kehadiran foto tersebut seolah menjadi simbol bahwa sang ibu tetap mendampingi putrinya dalam salah satu momen paling penting dalam hidupnya.

Jennifer Coppen

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