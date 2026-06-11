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Jennifer Coppen dan Keluarga Kompak Pakai Kebaya Pastel saat Prosesi Siraman

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |16:57 WIB
Jennifer Coppen dan Keluarga Kompak Pakai Kebaya Pastel saat Prosesi Siraman
Jennifer Coppen dan Keluarga Kompak Pakai Kebaya Pastel saat Prosesi Siraman (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Menjelang hari pernikahannya dengan Justin Hubner, Jennifer Coppen mulai menjalani rangkaian prosesi adat. Momen siraman sang aktris yang berlangsung pada Kamis (11/6/2026) pun sukses mencuri perhatian publik, terutama karena kekompakan Jennifer dan keluarganya yang tampil serasi dalam balutan kebaya bernuansa pastel.

Potret tersebut dibagikan melalui media sosial, salah satunya oleh akun desainer kebaya Jennifer, @sitimodiste.kebaya. Dalam video yang diunggah, Jennifer terlihat anggun mengenakan kebaya berwarna lilac yang dipadukan dengan kain batik tradisional.

Aura elegan dan hangat terpancar dari penampilannya saat berfoto bersama keluarga dalam suasana yang kental dengan nuansa budaya. Jennifer tampak didampingi oleh sang ayah, ibu sambung, kakak ipar, adik laki-laki, serta sahabat terdekatnya.

Tak ketinggalan, putrinya, Kamari Sky Wassink, juga turut hadir dalam momen spesial tersebut. Sementara itu, anggota keluarga lainnya terlihat mengenakan busana adat bernuansa hijau sage yang senada.

Jennifer Coppen

Perpaduan warna-warna pastel pada kebaya keluarga memberikan kesan anggun, modern, sekaligus harmonis. Latar bangunan bergaya tradisional yang digunakan dalam prosesi juga semakin memperkuat nuansa adat yang hangat dan sakral.

Ekspresi bahagia yang terpancar dari seluruh anggota keluarga turut menambah kesan intim menjelang pernikahan Jennifer Coppen dan pesepak bola Justin Hubner.

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