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Potret Jennifer Coppen Jalani Pengajian dan Siraman, Cantik Banget!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |15:00 WIB
Potret Jennifer Coppen Jalani Pengajian dan Siraman, Cantik Banget!
Potret Jennifer Coppen Jalani Pengajian dan Siraman, Cantiknya Banjir Pujian Netizen (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Menjelang pernikahannya dengan Justin Hubner, Jennifer Coppen mulai menjalani rangkaian prosesi adat. Momen pengajian dan siraman sang aktris pun beredar di media sosial dan langsung mencuri perhatian publik berkat penampilannya yang anggun dan memesona.

Salah satu potret tersebut dibagikan oleh makeup artist Rhay David melalui akun Instagram pribadinya, @rhay_david. Pada Kamis (11/6/2026), ia mengunggah beberapa foto yang menampilkan penampilan Jennifer saat menjalani prosesi pengajian dan siraman.

Untuk acara pengajian, ibu satu anak itu tampil elegan dalam balutan busana bernuansa krem yang dipadukan dengan veil menjuntai. Rambutnya ditata rapi dengan belahan tengah dan sanggul rendah, sementara riasan wajahnya dibuat flawless dengan sentuhan glam yang tetap terlihat natural.

Penampilan Jennifer semakin menawan berkat makeup bergaya soft glam yang menonjolkan area mata dan membuat kulit wajahnya tampak glowing. Anting berlian berdesain sederhana juga melengkapi penampilannya sehingga terlihat semakin elegan.

Jennifer Coppen

Di hari yang sama, Rhay David juga membagikan potret Jennifer saat menjalani prosesi siraman. Ibu dari Kamari Sky Wassink tersebut tampil anggun mengenakan kain basahan berwarna kuning butter yang dipadukan dengan sentuhan warna soft pink.

Tatanan rambutnya dibuat sleek dengan belahan samping dan gelombang lembut di bagian bawah. Rangkaian bunga melati yang menghiasi kepalanya semakin memperkuat nuansa tradisional sekaligus mempercantik penampilannya.

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