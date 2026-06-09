Jennifer Coppen Siapkan 8 Baju untuk Pernikahan dengan Justin Hubner, Ini Bocorannya

AKTRIS cantik Jennifer Coppen mulai bocorkan detail pernikahannya dengan bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner. Tak main-main, dia mengungkap telah siapkan 8 busana untuk rangkaian acara sakralnya tersebut.

Pernikahan tersebut memang sudah dinantikan publik. Rencananya, pesta pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen akan digelar di Bali.

1. Bocorkan Detail Pernikahan

Jennifer mengungkapkan bahwa persiapan hari bahagianya itu sudah hampir rampung. Tidak tanggung-tanggung, prosesi pernikahan akan dilangsungkan selama dua hari dengan menggabungkan dua konsep budaya yang berbeda.

"Yang bisa aku kasih tahu for sure itu memang ada di bulan Juni pernikahannya, tapi untuk tanggalnya belum bisa aku spill. Tapi ya bisa aku spill-nya cuma di minggu-minggu awal lah," ujar Jennifer Coppen saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Jennifer menambahkan, pemilihan bulan Juni menyesuaikan dengan jadwal Justin yang merupakan seorang pesepakbola profesional. Terkait konsep, ia ingin menonjolkan sisi tradisional Indonesia sekaligus modern.

"Konsepnya pastinya ada adat Indonesianya dan ada international wedding-nya. Sehari adat, sehari internasional," jelasnya.