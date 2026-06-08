Jelang Pernikahan, Jennifer Coppen Unggah Foto Masa Kecil Bareng Ibunda: Mirip Banget Kamari!

AKTRIS Jennifer Coppen curi perhatian kembali lewat unggahan terbarunya di Instagram. Bukan soal pernikahannya dengan Justin Hubner yang segera dihelat, Jennifer kali ini unggah foto masa kecilnya.

Foto itu jadi sorotan publik karena memperlihatkan potret Jennifer Coppen bersama sang ibunda. Jennifer sendiri mengaku kaget melihat foto tersebut karena dirinya begitu mirip dengan sang putri tercinta, Kamari Sky Wassink.

1. Unggah Foto Masa Kecil

Dalam foto lawas yang dibagikan, Jennifer Coppen terlihat masih kecil berpose bersama ibunya dalam suasana hangat keluarga. Jennifer kecil yang tampaknya tengah berlibur, begitu bahagia digendong sang ibunda.

Paras Jennifer terlihat begitu bule dalam potret itu. Dia tampil menggemaskan dengan atasan kaus lengan pendek dan rok jeans pendek.

Namun, Jennifer memilih merahasiakan wajah sang ibunda dengan memasang stiker di potret itu. Diketahui, ibunda Jennifer sendiri sudah meninggal dunia pada 2017.