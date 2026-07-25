Masker Wajah Do It Yourself, Pisang Ampuh Bikin Kulit Sehat, Mau Coba?

JAKARTA - Pisang adalah salah satu buah terbaik yang kaya akan kalium dan serat. Namun, beberapa manfaat pisang konon lebih dari sekadar untuk dimakan. Dari perawatan rambut hingga kulit, masker pisang makin populer sebagai perawatan rumahan untuk berbagai masalah kulit.

Melansir Healthline, masker wajah pisang bisa memperbaiki kulitmu berkat kandungan nutrisi dan silikanya. Yuk, baca lebih lanjut tentang klaim-klaim ini dan cara membuat masker wajah pisang di rumah!

Manfaat Masker Wajah Pisang

Saat membahas penggunaan pisang untuk dioleskan ke kulit, salah satu kandungan yang paling menonjol adalah silika. Banyak yang mengklaim bahwa silika dalam pisang bisa bantu meningkatkan produksi kolagen, yaitu protein alami yang menjaga kulit tetap terhidrasi dan halus.

Pisang mengandung berbagai nutrisi yang sebagian bisa membantu kesehatan kulit, antara lain kalium, vitamin B6, vitamin C, dan sedikit vitamin A.

Masker wajah pisang untuk kerutan

Seiring bertambahnya usia, wajar kalau kamu kehilangan kolagen di kulit. Berkurangnya kolagen bisa bikin kulit kurang kencang, dan mungkin memperjelas tampilan garis halus serta kerutan.