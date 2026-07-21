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Fakta di Balik Tren Detoks Wajah: Benar Ampuh atau Cuma Mitos?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |12:04 WIB
Fakta di Balik Tren Detoks Wajah: Benar Ampuh atau Cuma Mitos?
Ilustrasi detoks wajah. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Belakangan ini skin detox atau detoks wajah sering seliweran di media sosial. Mulai dari masker wajah, diet jus, sampai teh khusus, banyak produk yang diklaim mampu membuang racun dari dalam kulit dan membuat wajah lebih mulus.

Pertanyaannya, apakah detoks wajah ini benar-benar ada secara medis atau sekadar trik pemasaran saja? Yuk bahas faktanya yang telah dilansir dari Healthline.

1. Kulit Tidak Bisa Membuang Racun

Fakta yang mungkin akan membuatmu kaget, dari sudut pandang medis, tak ada yang namanya detoks wajah! Pekerjaan mengeluarkan racun (toksin) dari dalam tubuh adalah tugas utama ginjal, hati, paru-paru, dan usus besar. Jadi, klaim yang mengatakan bahwa racun bisa ditarik keluar lewat pori-pori kulit itu kurang tepat.

2. Makna Sebenarnya dari Detoks Kulit

Kalau racun tak bisa keluar lewat kulit, lalu apa maksud ahli kecantikan saat berbicara soal detoks kulit? Menurut para ahli kulit (dermatolog), detoks kulit lebih mengarah pada langkah untuk melindungi permukaan kulit dari racun lingkungan luar, seperti polusi dan sinar ultraviolet (UV).

Selain itu, detoks kulit juga bisa berarti memberi jeda pada wajah dengan menghentikan pemakaian produk perawatan kulit (skincare) yang membuat kulit iritasi, agar kulit punya waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri.

3. Hati-Hati dengan Produk Berlabel Detoks

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