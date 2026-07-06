Anti Repot! Yuk, Skin Streaming Pakai Produk Lokal untuk Kulit Sehat

JAKARTA - Kamu merasa lelah melihat jejeran botol skincare di meja rias? Dulu, tren perawatan kulit 10 langkah ala Korea Selatan memang sangat digandrungi.

Namun, seiring berjalannya waktu dan kesibukan yang makin padat, mengoleskan banyak produk ke wajah setiap pagi dan malam rasanya terlalu menyita waktu. Belum lagi risiko iritasi jika bahan aktifnya bertabrakan.

Jika kamu mulai merasa kewalahan, ini saat yang tepat untuk berkenalan dengan tren skin-streaming. Konsep ini adalah jalan keluar bagi kamu yang ingin kulit tetap sehat dan glowing, tetapi dengan cara yang jauh lebih praktis dan anti-repot.

Yuk bahas tuntas apa itu skin streaming dan bagaimana memulainya hanya dengan mengandalkan produk-produk lokal yang berkualitas!

Apa Itu Skin Streaming?

Secara sederhana, skin-streaming berasal dari kata streamlining yang berarti penyederhanaan. Ini adalah tren merampingkan rutinitas perawatan kulit menjadi 3 hingga 4 langkah esensial saja.

Kunci utamanya ada pada produk multifungsi. Alih-alih memakai toner, essence, serum hidrasi, dan serum pencerah secara terpisah, kamu cukup mencari satu atau dua produk yang sudah merangkum semua manfaat tersebut. Hasilnya? Waktu berdandan jadi lebih cepat, kantong lebih hemat, dan lapisan pelindung kulit (skin barrier) tidak mudah stres.

Panduan Skin Streaming dengan Produk Lokal